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    سياسة


    قوات أرمينيا تطلق النار على حرس الحدود الأذربيجاني في قازاخ

    ٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٢٤]

    قازاخ، 2 فبراير، أذرتاج

    تستمر استفزازات عسكرية ترتكبها أرمينيا عند الحدود بينها وبين أذربيجان.

    قال جهاز حرس الحدود إن قوات أرمينيا المسلحة خرقت نظام وقف اطلاق النار باطلاق النار 20 مرة على حدة باستخدام البنادق الرشاشة كبيرة العيار على منفذ الحدود في اراضي محافظة قازاخ الأذربيجانية الحدودية من مواقعها المرابطة في قرية أشاغي أسكي باره للمحافظة التي ما زالت محتلة وذلك الساعة 05.00 يوم 2 فبراير اليوم.

    AZERTAG.AZ :قوات أرمينيا تطلق النار على حرس الحدود الأذربيجاني في قازاخ
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