إنشاء مبنى جديد لمدرسة لـ 264 تلميذاً في قرية كاكيران في لانكران

لانكران، 3 فبراير، باقر علييف، أذرتاج

أنجز إنشاء مبنى تدريسي جديد يتسع لـ264 مقعداً تم تشييده لمدرسة قرية كاكيران الثانوية في منطقة جبلية نائية في مقاطعة لانكران.

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم بمراعاة طلبات نظام الحجر الخاص كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية لمدينة لانكران ورئيس إدارة التعليم بالمدينة وممثلو الهيئات التنفيذية المحلية والشخصيات العامة واهل القرية وكبار السن والمعلمون وتلامذة المدرسة.

يفيد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أنه بعد قص الشريط بمناسبة افتتاح المدرسة تعرف الحاضرون في الحفل على الظروف التي تم إنشاؤها في المدرسة الثانوية.

كما زار المشاركون في الحفل مقبرة القرية ومقابر شهدائنا الذين أستشهدوا من أجل حرية أراضينا.

في الاجتماع مع عائلات القرويين الذين أستشهد أبناؤهم في الحرب تم الاستماع بعناية إلى مشاكلهم وصدرت التعليمات إلى رؤساء الأجهزة المعنية لحلها.