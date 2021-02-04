بي بي: حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر
AzerTAg.az
٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠٢]
باكو، 4 فبراير (أذرتاج)
تحفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" في القطاع الاذربيجاني في بحر الخزر.
قالت شركة بي بي أذربيجان لوكالة اذرتاج ان أعمال حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" بدأت في 13 يناير عام 2020. وصلت اعماق الحفر الى 5305 متر في قاع البحر. بعد وصول الحفر الى العمق المخطط في المشروع سيتم تحليل المعلومات المكتسبة.
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