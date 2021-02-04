  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بي بي: حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر

    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠٢]

    باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

    تحفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" في القطاع الاذربيجاني في بحر الخزر.

    قالت شركة بي بي أذربيجان لوكالة اذرتاج ان أعمال حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" بدأت في 13 يناير عام 2020. وصلت اعماق الحفر الى 5305 متر في قاع البحر. بعد وصول الحفر الى العمق المخطط في المشروع سيتم تحليل المعلومات المكتسبة.

    AZERTAG.AZ :بي بي: حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٤]
    استخراج 18.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من "شاه دنيز"
    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٦]
    مصروفات بي بي في منطقة أذربيجان - جورجيا – تركيا تبلغ 1.88 مليار دولار
    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٤]
    استخرج 135 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" حتى الآن
    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]
    تجاوز إنتاج النفط من "أذري - جيراق – جونشلي" 3.8 مليار برميل
    بي بي: حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر