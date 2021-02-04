أذربيجان تستورد 506400 جرعة من لقاح أسترا زينيكا اوكسفورد ضمن برنامج كوفاكس

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

سوف يتم تطعيم 3ر3 في المائة على الاقل من الأهالي لدى 145 بلد ضمن برنامج كوفاكس خلال النصف الاول من العام الجاري.

أفادت أذرتاج أن ذلك جاء في توقعات وسطية اولى لتوزيع اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين البلاد المشاركة في مبادرة كوفاكس وأذربيجان عضو لهذه المبادرة.

يذكر أن كوفاكس مبادرة فريدة لشراء وتوزيع اللقاح المضاد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 شراء وتوزيعا مركزا. وتتعاون الحكومات والمنتجات ضمن هذه المبادرة من اجل تزويد البلاد الغنية وكذلك منخفضة الدخل باللقاح.

هذا وتستورد جورجيا ضمن كوفاكس 184800 جرعة من أسترا زينيكا اكسفورد و29250 جرعة من فايزر بيونتيك فيما تحصل أرمينيا على 146400 جرعة من استرا زينيكا اوكسفورد.

وتنطلق عملية ايصال اللقاح الى البلاد نهاية شهر فبراير.