  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان تستورد 506400 جرعة من لقاح أسترا زينيكا اوكسفورد ضمن برنامج كوفاكس

    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠٧]

    باكو، 4 فبراير، أذرتاج

    سوف يتم تطعيم 3ر3 في المائة على الاقل من الأهالي لدى 145 بلد ضمن برنامج كوفاكس خلال النصف الاول من العام الجاري.

    أفادت أذرتاج أن ذلك جاء في توقعات وسطية اولى لتوزيع اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين البلاد المشاركة في مبادرة كوفاكس وأذربيجان عضو لهذه المبادرة.

    يذكر أن كوفاكس مبادرة فريدة لشراء وتوزيع اللقاح المضاد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 شراء وتوزيعا مركزا. وتتعاون الحكومات والمنتجات ضمن هذه المبادرة من اجل تزويد البلاد الغنية وكذلك منخفضة الدخل باللقاح.

    هذا وتستورد جورجيا ضمن كوفاكس 184800 جرعة من أسترا زينيكا اكسفورد و29250 جرعة من فايزر بيونتيك فيما تحصل أرمينيا على 146400 جرعة من استرا زينيكا اوكسفورد.

    وتنطلق عملية ايصال اللقاح الى البلاد نهاية شهر فبراير.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستورد 506400 جرعة من لقاح أسترا زينيكا اوكسفورد ضمن برنامج كوفاكس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٧]
    أذربيجان: تسجيل 263 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و152 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص
    ٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٥‎١]
    أذربيجان: تسجيل 162 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و361 حالة شفاء ووفاة 4 أشخاص
    ٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٢]
    مؤسسة غالوب الدولية: سكان أذربيجان راضون عن حرب الحكومة ضد الوباء
    ٣١.٠١.٢٠٢١ [١٨:٢٩]
    أذربيجان: تسجيل 153 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و355 حالة شفاء ووفاة 6 أشخاص
    أذربيجان تستورد 506400 جرعة من لقاح أسترا زينيكا اوكسفورد ضمن برنامج كوفاكس