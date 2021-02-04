أذربيجان: تسجيل 263 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و152 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 4 فبراير (أذرتاج).

سجلت إصابة 263 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 152 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 230 ألف و769 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 224 ألف و431 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3148 مريض ويستمر علاج 3190 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و433 ألف و585 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6640 فحص طبي.