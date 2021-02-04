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    تصدير 17.8 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال

    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٦]

    باكو، 4 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم تصدير 17.8 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال في العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" ان حجم تصدير الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال في العام الماضي وصل إلى 49 مليون متر مكعب معياري يوميا متوسطا.

    استمر نقل النفط والغاز من حقلي "آذري – جيراق – قونشلي" و"شاه دنيز" إلى محطة سنغاتشال عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر خلال العام.

    AZERTAG.AZ :تصدير 17.8 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال
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