نقل أكثر من 417 مليون طن من النفط الخام عبر "باكو – تبيليسي – جيهان" حتى الآن

باكو، 4 فبراير / شباط، (أذرتاج)

صدر 27.8 مليون طن (أكثر من 211 مليون برميل) من النفط الخام عبر خط أنبوب النفط التصديري الرئيسي "باكو – تبيليسي – جيهان"، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان".

تم تصدير أكثر من 475 مليون طن (حوالي 3.57 مليار برميل) من النفط الخام عبر "باكو - تبيليسي – جيهان" وتحميلها على 4659 ناقلة في ميناء جيهان.

ينقل حاليا خط أنابيب "باكو – تبليسي - جيهان" بشكل أساسي نفط "أذري - جيراق – جونشلي" ومكثفات "شاه دنيز" من أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل كميات أخرى من النفط الخام والمكثفات، بما في ذلك النفط من تركمانستان وروسيا وكازاخستان عبر خط الأنابيب.

حصة الشركاء في "أذري – جيراق - جونشلي": بي بي (30.37 بالمائة) و"AzACG" (سوكار) 25 بالمائة "MOL" 9.57 بالمائة و"Inpex" 9.31 بالمائة و"Equinor" 7.27 بالمائة و"ExxonMobil" 6.79 بالمائة و"TPAO" 5.73 بالمائة و"Itochu" 3.65 بالمائة و"ONGC Videsh Limited (OVL)" 2.31 في المائة.