تجاوز إنتاج النفط من "أذري - جيراق – جونشلي" 3.8 مليار برميل

باكو، 4 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تجاوز إجمالي الإنتاج حتى الآن 3.8 مليار برميل (أكثر من 500 مليون طن) منذ أول إنتاج للنفط من حقول "أذري - جيراق – جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان".

يذكر أنه في عام 2020 بلغ الإنتاج من حقول "أذري – جيراق - جونشلي" 175 مليون برميل أي 23.6 مليون طن. واستمر الإنتاج المستقر من حقول "أذري – جيراق - جونشلي" بأمان وموثوقية خلال عام 2020. بلغ إجمالي الإنتاج من "أذري – جيراق - جونشلي" (34.9 ألف) و"أذري الوسطى" (113.2 ألف) و"أذري الغربية" (118.9 ألف) و"أذري الشرقية" (64.2 ألف) و"دارينسولو جوناشلي" (95.4 ألف) و"غربي جيراق" (50.4 ألف) 477 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي.

تم تشغيل 127 إنتاج للنفط و45 بئر ماء و8 آبار لحقن الغاز من حقول "أذري – جيراف - جونشلي" بحلول نهاية العام.

تم حفر 11 بئراً لإنتاج النفط وبئرين لحقن المياه في البلوك.

حصة الشركاء في "أذري – جيراق - جونشلي": بي بي (30.37 بالمائة) و"AzACG" (سوكار) 25 بالمائة "MOL" 9.57 بالمائة و"Inpex" 9.31 بالمائة و"Equinor" 7.27 بالمائة و"ExxonMobil" 6.79 بالمائة و"TPAO" 5.73 بالمائة و"Itochu" 3.65 بالمائة و"ONGC Videsh Limited (OVL)" 2.31 في المائة.

وقعت حكومة أذربيجان وسوكار اتفاقية معدلة حول التطوير المشترك لشركة "أذري – جيراق - جونشلي" ومشاركة الإنتاج مع الشركاء الدوليين في 14 سبتمبر عام 2017. تم التصديق على الاتفاقية من قبل المجلس الملي لجمهورية أذربيجان في 31 أكتوبر من نفس العام.