استخرج 135 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" حتى الآن

باكو، 4 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم انتاج 32 مليون طن من المكثفات من حقل "شاه دنيز" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن حجم النفط المستخرج من مجموعة حقول "شاه دنيز" بلغ 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى الآن منذ بدء التشغيل.

يذكر انه تم انتاج 18.1 مليار متر مكعب قياسي من الغاز وحوالي 3.6 مليون طن (29 مليون برميل) من المكثفات من حق "شاه دنيز" - منصتي "شاه دنيز آلفا" و"شاه دنيز برافو" خلال عام 2020، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان".

يذكر أن الطاقة الإنتاجية القصوى لحقول "شاه دنيز" الحالية تبلغ حاليًا 56 مليون متر مكعب قياسي يوميًا، أي أكثر من حوالي 20 مليار متر مكعب سنويًا.

استمر توريد الغاز من حقل شاه دنيز إلى أسواق أذربيجان "سوكار" وجورجيا "شركة النفط والغاز الجورجية" وتركيا "بوتاس" وإلى وشركة "باكو – تبليسي - جيهان" لعدد من المرافق خلال العام الماضي.

وتم إنفاق أكثر من مليار دولار في التشغيل و942 مليون دولار في النفقات الرأسمالية على "شاه دنيز". كانت الغالبية العظمى من النفقات الرأسمالية مرتبطة بمشروع "شاه دنيز 2".

المساهمون في "شاه دنيز": بي بي (مشغل) 28.8 بالمائة و"AzŞD" 10 في المائة و"SGC Upstream" 6.7 بالمائة و"بتروناس" 15.5 بالمائة و"LUKoil" 10 في المائة و"NICO" 10 بالمائة و"TPAO" 19 بالمائة.