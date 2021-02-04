مصروفات بي بي في منطقة أذربيجان - جورجيا – تركيا تبلغ 1.88 مليار دولار

باكو، 4 فبراير / شباط، (أذرتاج)

بلغت مصروفات شركة "بريتيش بتروليوم" المباشرة على العمالة المحلية في منطقة أذربيجان وجورجيا وتركيا مباشرة على الشركات المحلية وعلى العقود مع الشركات الأجنبية العاملة في المنطقة مليار و888.1 مليون دولار.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن 330.7 مليون دولار من هذا المبلغ تم إنفاقها على 232 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و41.1 مليون دولار على 25 شركة مملوكة للدولة و957.8 مليون دولار على مشاريع مشتركة مع 16 شريكا محليا.

يمثل هذا 56 بالمائة من إجمالي إنفاق الطرف الثالث.