الرئيس علييف يعين رئيسا لمجلس إدارة وكالة تطهير الألغام
AzerTAg.az
٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٥]
باكو، 4 فبراير، أذرتاج
وقع الرئيس إلهام علييف في 4 فبراير اليوم على مرسوم ينص على تعيين وقار أحد سليمانوف لمنصب رئيس مجلس ادارة وكالة تطهير الألغام.
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