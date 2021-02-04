باكو، 4 فبراير، أذرتاج وقع الرئيس إلهام علييف في 4 فبراير اليوم على مرسوم ينص على تعيين وقار أحد سليمانوف لمنصب رئيس مجلس ادارة وكالة تطهير الألغام.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين رئيسا لمجلس إدارة وكالة تطهير الألغام

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