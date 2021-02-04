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    سياسة


    الرئيس علييف يعين رئيسا لمجلس إدارة وكالة تطهير الألغام

    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٥‎]

    باكو، 4 فبراير، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في 4 فبراير اليوم على مرسوم ينص على تعيين وقار أحد سليمانوف لمنصب رئيس مجلس ادارة وكالة تطهير الألغام.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعين رئيسا لمجلس إدارة وكالة تطهير الألغام
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