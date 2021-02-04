  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ5 فبراير

    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٢]

    باكو، 4 فبراير / شباط، )أذرتاج(

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 فبراير / شباط.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 5 فبراير / شباط.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ5 فبراير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ4 فبراير
    ٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ3 فبراير
    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ2 فبراير
    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٠٦]
    رئيس البنك المركزي: من المتوقع أن يكون التضخم المالي هذا العام عند 4 في المائة
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ5 فبراير