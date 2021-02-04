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    سياسة


    وزارة الدفاع: مقتل جندي أذربيجان جراء انفجار

    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥‎٦]

    باكو، 4 فبراير، أذرتاج

    حدث انفجار في اراضي محافظة أغدام ظهر 4 فبراير اليوم.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن الحادث اودى بحياة الجندي قباد إسلام زينالوف مع اصابة الجنديين الآخرين نعمت نوروز بابايف وبالا قرداش مبارز ملك محمدوف بجروح مختلفة الخطورة وهما تحت رقابة الأطباء ولا خطر على حياتهما.

    وفتح ملف جنائي بشأن الحادث ويجري التحقيق.

    وتعبر وزارة الدفاع عن بالغ مواساتها وتعازيها لذوي الجندي القتيل.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: مقتل جندي أذربيجان جراء انفجار
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