أذربيجان: تسجيل 138 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و329 حالة شفاء ووفاة 5 أشخاص

باكو، 5 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 138 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 329 مصاب هذا المرض وتوفي 5 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 230 ألف و907 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 224 ألف و760 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3153 مريض ويستمر علاج 2994 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و439 ألف و718 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6133 فحص طبي.