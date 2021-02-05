زيادة حجم الانتاج الصناعي في أستارا العام الماضي

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

بلغت قيمة الانتاج الصناعي في استارا العام الماضي من قبل المؤسسات الصناعية ورجال الاعمال الناشطين في هذا المجال 9ر21486 الف مانات او اكثر بنسبة 5ر0 في المائة قياسا الى عام 2019م.

قالت هيئة الاحصاء في المحافظة في بيان إن 3ر22 في المائة من المنتجات الصناعية كانت في قطاع التكرير و0ر77 في المائة في مجالات إنتاج وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والغازية والبخارية و7ر0 في المائة في مجال إمداد المياه وتنظيف النفايات وتكريرها.

وكانت حصة القطاع غير الحكومي في الصناعة 3ر22 في المائة. وازداد حجم الانتاج في مجالات إنتاج وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والغازية والبخارية بنسبة 7ر31 في المائة وفي المائة في مجال إمداد المياه وتنظيف النفايات وتكريرها بنسبة 6ر29 في المائة.

ونظرا لاحياطيات الفترا السابقة كانت في مستودعات المؤسسات منتجات جاهزة بقية 7ر133 الف مانات لاول يناير عام 2021م.