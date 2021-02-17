خبير أذربيجاني نائبا لرئيس لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

أنتخب إيلكون سفروف، رئيس قسم المعلومات والبحوث التحليلية بلجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، نائب رئيس الدورة ال78 للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد من المكتب الصحفي للجنة الدولة للأسرة والمرأة والطفل. وبحسب التقرير، يتم القيام ببعض العمل لمراعاة مصالح الدولة في المنظمات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتدريب الخبراء في القانون الدولي.

يعد انتخاب إيلكون سفروف نائباً لرئيس لجنة الأمم المتحدة كخبير دولي هو نتيجة العمل المنجز في هذا الاتجاه. يمثل إيلكون سفروف بلادنا في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى منذ ما يقرب من 18 عاماً في مجال حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي والسلام والأمن الدوليين والقانون الإنساني الدولي وحماية حقوق المرأة والطفل وغيرها. شارك الخبير لسنوات عديدة في أنشطة لجنة الدولة للأسرة والمرأة والطفل ولجنة مجلس أوروبا للمساواة بين الجنسين (2007-2018). درّس إيلكون سفروف القانون الدولي وقانون الأسرة والقانون الإنساني الدولي ومواد أخرى في جامعة باكو الحكومية وأكاديمية الجمارك الحكومية. نشر الخبير أكثر من 50 بحثاً ودراسة علمية باللغات الإنجليزية والروسية والأذربيجانية.