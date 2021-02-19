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    مواطنو 90 دولة يزورون كازاخستان بدون تأشيرة فيزا

    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٢٩]

    نور سلطان، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أكملت وزارة الثقافة والرياضة التطبيق التجريبي لنظام "E-Qonaq" لتنمية السياحة في كازاخستان. سيتمكن مواطنو 90 دولة من دخول كازاخستان بدون تأشيرة فيزا.

    اعلن نائب وزير الثقافة والرياضة قبض الله عبدالرحيموف ان قائمة الدول التي يمكنها زيارة كازاخستان بدون تأشيرة في عام 2020 كانت 74 دولة وسيرتفع هذا الرقم في العام الجاري إلى 90 دولة. وسيتمكن السياح من 105 دولة من الحصول على تأشيرات فيزا إلكترونية.

    AZERTAG.AZ :مواطنو 90 دولة يزورون كازاخستان بدون تأشيرة فيزا
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    مواطنو 90 دولة يزورون كازاخستان بدون تأشيرة فيزا