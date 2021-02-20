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    تجاوز 25 ألف وفاة من كورونا في أوكرانيا خلال يوم

    ٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٣:١٢]

    كييف، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا خلال اليوم الأخير.

    قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 6 آلاف و295 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ولتصل الى مليون و299 الف و967 شخص.

    وتوفي 73 مصابا منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 25 الفا و45 حالة وفاة.

    واشارت الى أن مليون و144 الف و516 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز 25 ألف وفاة من كورونا في أوكرانيا خلال يوم
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