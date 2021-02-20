باكو، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج) تم تصدير 28 ألف طن من القار النفطي خلال الشهر الماضي من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت مليون و685.8 الف دولار امريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير 28 ألف طن من القار النفطي في يناير

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