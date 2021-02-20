  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير 4.8 ألف طن من فحم الكوك في يناير

    ٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٥‎٨]

    باكو، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم تصدير 4.8 ألف طن من فحم الكوك في شهر يناير.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 798.2 الف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير 4.8 ألف طن من فحم الكوك في يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٥‎١]
    تصدير 28 ألف طن من القار النفطي في يناير
    ٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٤٣]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 63.73 دولار
    ٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٥‎٥‎]
    أذربيجان تصدر الغاز الطبيعي بقيمة 100 مليون دولار
    تصدير 4.8 ألف طن من فحم الكوك في يناير