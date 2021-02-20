تصدير 4.8 ألف طن من فحم الكوك في يناير
AzerTAg.az
٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٥٨]
باكو، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم تصدير 4.8 ألف طن من فحم الكوك في شهر يناير.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 798.2 الف دولار أمريكي.
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