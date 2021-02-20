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    حجم التبادل التجاري بين اذربيجان وأوكرانيا يقرب من 145 مليون دولار في يناير

    ٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١٨]

    كييف، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاءات الأوكرانية إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا خلال شهر يناير من العام الجاري تجاوز عن 145 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الأوكرانية أن قيمة المنتجات المصدرة من أذربيجان إلى أوكرانيا خلال شهر بلغت 115.6 مليون دولار فيما واستورد البلد من أوكرانيا منتجات قيمتها 29 مليون دولار.

    يذكر أن أوكرانيا تحتل المركز الثاني في المنطقة ما بعد السوفييت بعد روسيا من حيث حجم التبادل التجاري مع أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين اذربيجان وأوكرانيا يقرب من 145 مليون دولار في يناير
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