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    7 آلاف و922 إصابة و68 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

    ٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٥‎]

    طهران، 20 فبراير / شباط، )أذرتاج(

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 7 آلاف و922 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و566 ألف و81 شخصا.

    تم تسجيل 68 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 59 ألفا و409 شخص.

    تعافى أكثر من مليون و337 ألف و877 مصاب تمام وترخصوا.

    يستمر تطعيم السكان في إيران.

    AZERTAG.AZ :7 آلاف و922 إصابة و68 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
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