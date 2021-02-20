فؤاد أقطاي: هدفنا زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023

باكو، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)

زادت العلاقات التجارية الثنائية بين أذربيجان وتركيا في عام 2020 بنسبة 14 في المائة مقارنة بالعام السابق وبلغ 4.6 مليار دولار. هدفنا هو الوصول إلى التبادل التجاري قدره 15 مليار دولار في عام 2023.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه المعلومات قالها نائب الرئيس التركي فؤاد اوقطاي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الحكومية الاذربيجانية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وذكر فؤاد أوقطاي أنه تم اتخاذ قرارات مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في الاجتماع الذي عقد في باكو في سبتمبر من عام 2019 وقال إنه: "على الرغم من الصعوبات التي سببها الوباء، تم تنفيذ 62 في المائة من هذه القرارات خلال عام. ناقشنا في الاجتماع فرص التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والدفاع والثقافة والسياحة والنقل والاتصالات والزراعة والأمن الغذائي والتعليم والشباب والرياضة وتم اتخاذ عدد من القرارات المهمة. أود أن أؤكد أن تنمية المناطق المحررة من احتلال أرمينيا وإحيائها من المجالات ذات الأولوية في أنشطتنا المتفق عليها.

وأشار نائب الرئيس إلى أن الجانب التركي سيقدم كل دعم ممكن للأشقاء الأذربيجانيين من أجل إنشاء بنية تحتية حديثة وتجديد خطوط الاتصالات والكهرباء وتنفيذ مفهوم "الطاقة الخضراء" وإحياء الزراعة وترميم المعالم الثقافية في قاراباغ.