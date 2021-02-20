وكالة "كوبيا" توقع على وثائق التعاون مع الوكالات التركية المعنية

باكو، 20 فبراير، أذرتاج

ناقش منتدى الأعمال التركي الأذربيجاني في أنقرة يوم 18 فبراير أيضاً التعاون في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة. مثلت وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBİA) أيضاً في منتدى الأعمال الذي حضره رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف ونائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أغطاي، بالإضافة إلى مسئولين ورجال الأعمال كلا البلدين.

وأبلغت الوكالة أذرتاج أن رئيس مجلس الإدارة أورخان محمدوف في كلمته في الحدث أشار إلى أن التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة هو أحد المجالات المهمة للعلاقات الاقتصادية الأذربيجانية التركية وأن الوكالة تولي دائماً أهمية خاصة للتجربة الغنية لتركيا الشقيقة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق حوافز جديدة. وشدد على التعاون الناجح مع منظمة تطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركية (KOSGEB) والوكالات الأخرى ذات الصلة. وفي معرض إطلاعه على الإجراءات المتخذة في إطار التعاون المشترك، تحدث رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة عن آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وإقامة مشاريع مشتركة وتوفير السلع والخدمات لكلا السوقين، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز الجهود المشتركة للوكالات الشريكة لتعزيز استخدام ميزات الخدمات اللوجستية في النقل والموقع الجغرافي الملائم.

وقعت وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في إطار منتدى الأعمال مذكرات التفاهم مع الاتحاد التركي لأصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين (TESK) والاتحاد التركي لريادة وعالم الأعمال (TURKONFED).