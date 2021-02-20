رئيس المركز الثقافي والإعلامي الروسي يزور أذرتاج

باكو، 20 فبراير، أذرتاج

قام الرئيس الجديد للمركز الثقافي والإعلامي الروسي إيريك زينوروف بزيارة أذرتاج. خلال اللقاء مع رئيس مجلس الإدارة أصلان أصلانوف دارت مناقشات حول التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال الإعلام.

تم إطلاع الضيف على أنشطة وكالة أذرتاج وموقعها في فضاء المعلومات العالمي، بالإضافة إلى تمثيل أذرتاج في الهيئات الإدارية للمنظمات الإعلامية الدولية والإقليمية. أشير إلى أن أذرتاج تتعاون بنجاح مع العديد من وكالات الأنباء المؤثرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تاس (TASS) الروسية. تقوم الوكالتان الرائدتان في بلدينا بتبادل المعلومات والخبرات بانتظام ويتم تنفيذ مشاريع مشتركة. لدى أذرتاج مكاتب مراسلين في 21 دولة، بما في ذلك روسيا وتنشر المعلومات بثماني لغات.

أشير إلى أن أذرتاج توفر دعماً إعلامياً للعديد من الأحداث الدولية التي تقام في أذربيجان وتشارك بنشاط في تنظيم الموائد المستديرة الإعلامية في إطار منتدي باكو الإنساني الدولي.

وقال إيريك زينوروف إنهم مستعدون لتقديم الدعم الكامل لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الثقافة والسياحة والتعليم والإعلام. وأشاد بالأهمية التي تولى للغة والثقافة الروسية في أذربيجان.

وأشار رئيس المركز الثقافي والإعلامي الروسي إلى أن المغتربين في كلا البلدين يلعبون دوراً فعالاً في حياة المجتمعات.

وركز الاجتماع على دور الإعلام في الترويج المتبادل للثقافات الوطنية وتنفيذ المشاريع المشتركة والتعاون في مجال الإعلام وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.