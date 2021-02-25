باكو، 25 فبراير، أذرتاج التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عبر الاتصال المرئي اليوم المدير التنفيذي العام لشركة " Signify(اسمها السابق Philips Lighting) ايريك رندولات والاشخاص الآخرين في رئاسة الشركة.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة Signify وأعضاء رئاسة الشركة الآخرين

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