الرئيس الأذربيجاني يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة Signify وأعضاء رئاسة الشركة الآخرين
AzerTAg.az
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٦]
باكو، 25 فبراير، أذرتاج
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عبر الاتصال المرئي اليوم المدير التنفيذي العام لشركة " Signify(اسمها السابق Philips Lighting) ايريك رندولات والاشخاص الآخرين في رئاسة الشركة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١١]
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٨]
١٦.٠٢.٢٠٢١ [١١:٣٣]
١٦.٠٢.٢٠٢١ [١١:٢٩]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٤٦]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٤١]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٠]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٥٠]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٥]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٢]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٣:١٠]
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٤١]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٥٥]
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٠]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٥]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٥:١١]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٣]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٠]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٥١]
٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك