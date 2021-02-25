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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة Signify وأعضاء رئاسة الشركة الآخرين

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٦]

    باكو، 25 فبراير، أذرتاج

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عبر الاتصال المرئي اليوم المدير التنفيذي العام لشركة " Signify(اسمها السابق Philips Lighting) ايريك رندولات والاشخاص الآخرين في رئاسة الشركة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة Signify وأعضاء رئاسة الشركة الآخرين
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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة Signify وأعضاء رئاسة الشركة الآخرين الرئيس الأذربيجاني يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة Signify وأعضاء رئاسة الشركة الآخرين