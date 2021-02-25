وزير الخارجية يلتقي بوفد برئاسة المدير العام الباكستاني لمنظمة الأعمال الحدودية

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايرموف بالمدير العام لمنظمة الأعمال الحدودية لجمهورية باكستان الإسلامية اللواء كمال أظفر والوفد المرافق له.

أشاد الوزير جيهون بايرموف بالوضع الحالي للعلاقات الودية والأخوية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية باكستان الإسلامية.

بلّغ الجانبَ الآخر أن دعم باكستان الدائم لموقف أذربيجان العادل الذي يقوم على أساس القانون الدولي يحظى بتقدير كبير عند دولة وشعب أذربيجان.

قيل انه كجزء من زيارة منظمة الأعمال الحدودية، وفرت الاجتماعات والزيارات التي تمت إلى الأراضي المحررة فرصة كبيرة لأعضاء المنظمة لفهم الوضع ميدانيا في المنطقة بشكل أفضل. وأعرب الجانبان عن ثقتهما في أن هذه الزيارة ستكون مثمرة وستساهم بشكل إيجابي في تنمية العلاقات بين البلدين.

من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الأعمال الحدودية اللواء كمال أظفر عن تقديره لحسن الاستقبال من قبل الوزير جيهون بايرموف وهنأ مرة أخرى دولة وشعب أذربيجان على النصر. وقال بالاسف انهم شاهدوا حجم الدمار في هذه المناطق أثناء زياراتهم للمقاطعات المحررة وأكد أنهم يشعرون بفخر كبير بعودة تلك الأراضي إلى السيطرة الأذربيجانية.

وقيموا زيارتهم لأذربيجان بأنها مثمرة للغاية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق تطوير العلاقات الثنائية.