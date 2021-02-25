بحث آفاق تطوير التعاون بين اذربيجان واسرائيل

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 25 فبراير بالسفير الاسرائيلي في البلد جورج ديك.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية ان الطرفين ناقشا في اللقاء آخر تطورات الاوضاع الاقلميية واجريا تبدل الآراء حول المسائل المتعلقة بتنفيذ البيانين الثلاثيين لتاريخ 10 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021.

وناقش الطرفان آفاق تطوير علاقات التعاون بين اذربيجان واسرائيل.

كما اجري في اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.