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    الرئيس إلهام علييف يزور تمثال ضحايا مجزرة خوجالي

    ٢٦.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٤٤]

    باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أقيم اليوم في السادس والعشرين من فبراير / شباط حفل احياء الذكرى السنوي الـ29 لمجزرة خوجالي إحدى أدمى وأبشع المآسي للقرن العشرين.

    افادت وكالة اذرتاج ان رئيس أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا زارا تمثال ضحايا مجزرة خوجالي بحي خطائي بباكو.

    وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام التمثال إحياء لذكرى ضحايا المأساة.

    ووضع السيدة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا باقات من الزهور أمام التمثال.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور تمثال ضحايا مجزرة خوجالي
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