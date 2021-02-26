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    السيدة الاولى للرئيس مهربان علييفا: لا يمكن نسيان المآسي مثل مجزرة خوجالي

    ٢٦.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٥‎٤]

    باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    دونت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام تدوينة بصدد الذكرى السنوي الـ29 لمجزرة خوجالي.

    وجاء في تدوينها ان "لا يمكن نسيان المآسي مثل الإبادة الجماعية في خوجالي. لا يوجد مبرر للقتل الوحشي للابرياء! سندافع دائمًا الحقائق بشأن تلك الأحداث الرهيبة من محاولات تشويهها. أحيي ذكرى ضحايا مجزرة خوجالي الخالدة سائلة الله تعالى لجميع شهدائنا الرحمة".

    AZERTAG.AZ : السيدة الاولى للرئيس مهربان علييفا: لا يمكن نسيان المآسي مثل مجزرة خوجالي
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