باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج) كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة ذكرى مرور 29 عاما من مجزرة خوجالي. أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف كتب فيه: "الأرواح لا تموت والعدالة لا تختفي".

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يكتب في حسابه على فيسبوك بالذكرى السنوي الـ29 لمجزرة خوجالي

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