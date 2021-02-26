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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يكتب في حسابه على فيسبوك بالذكرى السنوي الـ29 لمجزرة خوجالي

    ٢٦.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٢٢]

    باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة ذكرى مرور 29 عاما من مجزرة خوجالي.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف كتب فيه: "الأرواح لا تموت والعدالة لا تختفي".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يكتب في حسابه على فيسبوك بالذكرى السنوي الـ29 لمجزرة خوجالي
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    الرئيس إلهام علييف يكتب في حسابه على فيسبوك بالذكرى السنوي الـ29 لمجزرة خوجالي الرئيس إلهام علييف يكتب في حسابه على فيسبوك بالذكرى السنوي الـ29 لمجزرة خوجالي