الرئيس إلهام علييف يكتب في حسابه على فيسبوك بالذكرى السنوي الـ29 لمجزرة خوجالي
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٢٢]
باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)
كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة ذكرى مرور 29 عاما من مجزرة خوجالي.
أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف كتب فيه: "الأرواح لا تموت والعدالة لا تختفي".
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