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    مقطع فيديو لقرية حسين آليلر بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٠٩.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٠٧]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية حسين آليلر بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 9 نوفمبر من عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1615296676968416579.mp4

    AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية حسين آليلر بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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