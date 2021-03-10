وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية بختيارلي لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 10 مارس / آذار،(أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية بختيارلي لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت قرية بختيارلي الواقعة على ضفاف نهر برغشاد عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في عام 2020.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16153666131000510232.mp4