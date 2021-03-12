الرئيس إلهام علييف: هدفنا الرئيسي في الوقت الحاضر هو الاستمرار في تنويع اقتصادنا

باكو، 12 مارس، أذرتاج

كما أنني ممتن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم مشاريع الطاقة لدينا، وخاصة تأييد لممر الغاز الجنوبي ولجزءه الأخير تاب الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 1 مليار يورو. كما تعلمون، احتفلنا في اليوم الأخير من العام الماضي بافتتاح تاب وممر الغاز الجنوبي. لقد كان حقاً إنجازاً تاريخياً غير خريطة الطاقة في أوراسيا.

تفيد أذرتاج أن الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف قال هذه الكلمات خلال المؤتمر الفتراضي مع الرئيسة الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيدة أوديل رينو باسون وممثلين آخرين عن إدارة البنك يوم 11 مارس.

قال رئيس الجمهورية: "كما تعلمون، هدفنا الرئيسي الآن هو الاستمرار في تنويع اقتصادنا. أعتقد أن النتائج واعدة للغاية، خاصة هذا العام والعام الماضي وعلى الرغم من الوباء. وفيما يخص للناتج المحلي الإجمالي ورغماً للانخفاض المحدد فلدينا زيادة في إنتاج الصناعات غير المتعلقة بالطاقة. وخلال هذين الشهرين، حققنا نمواً بنسبة تزيد عن 12 %. لذا فنعتبر هذا مؤشر جيد على تنوع صناعتنا. لقد تمكنا من استخدام الأموال التي نجمعها من مبيعات النفط لدعم قطاعنا الخاص وإمكاناتنا الصناعية والنمو بنسبة 12% في الصناعة غير المتعلقة بالطاقة هو حقاً حدث رائع.