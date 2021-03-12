الرئيس: بمجرد حل نزاع قره باغ الجبلية، توفرت فرص جديدة للتنمية الإقليمية والتعاون والتواصل الإقليميين

باكو، 12 مارس، أذرتاج

هدفنا الرئيسي في الوقت الحاضر هو استعادة الأراضي المحررة. لقد دمر الاحتلال الأرميني المستمر منذ أكثر من 25 عاماً، أي ما يقرب من 30 عاماً كل شيء. لقد زار الدبلوماسيون الأجانب وممثلو وسائل الإعلام بشكل متكرر الأراضي المحررة وشاهدوا حجم التدمير الكامل لكل شيء. دمرت المدن ودمرت القرى. لذلك، نحن أشخاص ينتظرون العودة إلى أراضيهم الأصلية، سيتعين علينا إعادة بناء أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من أجل توفير ظروف معيشية كريمة لأكثر من مليون نازح سابقاً. إذن، هذه هي مهمتنا الرئيسية وقد بدأناها بالفعل. على الرغم من مرور أربعة أشهر فقط على توقيع البيان الذي يمثل النهاية الفعلية للصراع والحرب، فقد بدأنا العمل بالفعل. ونبني الآن مطاراً دولياً ونبني طرقاً سريعة ونبني سكك حديدية وقد بدأنا بالفعل في العمل. نخطط في إكمال ما يقرب من 100 % من إمدادات الطاقة لكامل إقليم قره باغ بحلول نهاية هذا العام ولدينا العديد من الخطط الأخرى.

تفيد أذرتاج أن البيان جاء من رئيس أذربايجان إلهام علييف خلال المؤتمر الافتراضي مع الرئيسة الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية السيدة أوديل رينو باسون وممثلين آخرين عن إدارة البنك يوم 11 مارس.

واضاف "بالطبع نعتمد على التعاون مع البنك الاوروبي لإعادة البناء والتنمية في هذه الأمور. لقد أعلنت الأراضي المحررة منطقة "طاقة خضراء". نحن نخطط لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل أساسي والمياه والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لدينا خبرة جيدة في التعامل مع كبريات شركات الطاقة العالمية. بالمناسبة، يشارك البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في تمويل هذه المشاريع الاستثمارية. نأمل أن يتم تطبيق نفس الممارسة في المناطق المحررة. لأن هناك إمكانات كبيرة من حيث مصادر الطاقة المتجددة. بمعنى آخر، هذه فترة جديدة أو حتى حقبة جديدة في تطور أذربيجان والمنطقة. بعد تسوية نزاع قره باغ الجبلية الذي استمر قرابة 30 عاماً توفرت هناك فرص جديدة للتنمية الإقليمية والتعاون والتواصل الإقليميين وأذربيجان مستعدة لذلك. وأكد الرئيس: "لقد أوضحت بالفعل للجمهور أننا مستعدون للعمل بصدق مع جيراننا للتعاون وترك العداء وراءنا ولضمان وضع أفضل وأكثر قابلة للتنبؤ به في المنطقة".