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    الذاكرة الدموية


    مجلة باناما الإلكترونية تكتب عن مذبحة خوجالي

    ١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٥‎٥‎]

    واشنطن، 12 مارس، أذرتاج

    نشرت مجلة "باناما ريفيستا" (Panama Revista) الإلكترونية على الإنترنت مقالاً عن الإبادة الجماعية في خوجالي من قبل الصحفيين المحليين فيديريكو موينيا وهيكتور باروس بعنوان "24 ساعة كافية".

    تفيد أذرتاج أن المقال يقدم معلومات عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية في 26 فبراير 1992 في خوجالي. يفيد المقال انه في هذه المذبحة الوحشية قتل بوحشية 613 مدنياً أذربيجانياً، بما في ذلك جرح وفقد المئات من السكان.

    يقال إن المذبحة الوحشية ضد المدنيين كانت تهدف إلى محو خوجالي وشعبها من وجه الأرض واعترف أحد المنظمين الرئيسيين للإبادة الجماعية الرئيس الأرمني السابق سيرج سركسيان بارتكاب الجانب الأرميني جرائم الحرب في خوجالي.

    تم التأكيد على أن مذبحة خوجالي كانت إبادة جماعية واعترفت بها رسمياً عدد من الدول، بما في ذلك برلماني كولومبيا والمكسيك، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي.

    يحتوي المقال أيضاً على اقتباسات من الذكريات المؤلمة لمواطنينا الذين شهدوا المأساة ووقعوا أسراً لدى الأرمن وأفرج عنهم فيما بعد.

    مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج

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    مجلة باناما الإلكترونية تكتب عن مذبحة خوجالي مجلة باناما الإلكترونية تكتب عن مذبحة خوجالي