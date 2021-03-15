وحدات الصواريخ والمدفعية تتحرك على طول الطرق المحددة (فيديو)
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)
التدريبات التي تشمل أنواع مختلفة من القوات مستمرة.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه وفقا للتدريبات العملياتية والتكتيكية، تتحرك وحدات الصواريخ والمدفعية التي تترك نقاط الانتشار الدائمة بإشارة إنذار على طول الاتجاهات المحددة.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16158129475720412639.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٤٦]
١٣.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٥٧]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٠]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٢٩]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٢١]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٤٦]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢١:١٩]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٠٦]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٩]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [١٣:١٣]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٣٩]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢١:١٩]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٤٣]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٠٣:٠٠]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٤٥]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٠٢:١٣]
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١١]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:١٩]
١٣.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٢٥]
١٣.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٠]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢١]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٢٤]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٢٥]
١١.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٤١]
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٣٩]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:١٨]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٥٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك