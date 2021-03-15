وحدات الصواريخ والمدفعية تتحرك على طول الطرق المحددة (فيديو)

باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

التدريبات التي تشمل أنواع مختلفة من القوات مستمرة.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه وفقا للتدريبات العملياتية والتكتيكية، تتحرك وحدات الصواريخ والمدفعية التي تترك نقاط الانتشار الدائمة بإشارة إنذار على طول الاتجاهات المحددة.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16158129475720412639.mp4