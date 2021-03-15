القوات المشاركة في التدريبات تصل الى مناطق العمليات (فيديو)

باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

وفقا لخطة التدريبات العملياتية التكتيكية، يصل القوات ومراكز القيادة والوحدات العسكرية القتالية والاحتياطية التي تترك نقاط الانتشار الدائمة بإشارة إنذار الى الاتجاهات المحددة.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه وفقا للمتطلبات، تتحرك القوات سرا وعمليا. يتم تنظيم جميع تحركات الأفراد والمعدات العسكرية من قبل مكتب القائد.

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https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16157938901985522710.mp4