باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج) نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على انستغرام مقاطع فيديو عن زيارة الى محافظتي فضولي وخوجاوند. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16158418694579147758.mp4

AZERTAG.AZ : النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة محافظتي فضولي وخوجاوند عبر حسابها على "انستغرام" (فيديو)

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده