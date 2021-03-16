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    أخبار رسمية


    النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة محافظتي فضولي وخوجاوند عبر حسابها على "انستغرام" (فيديو)

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٢٠]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على انستغرام مقاطع فيديو عن زيارة الى محافظتي فضولي وخوجاوند.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16158418694579147758.mp4

     

    AZERTAG.AZ :النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة محافظتي فضولي وخوجاوند عبر حسابها على "انستغرام" (فيديو)
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