النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة محافظتي فضولي وخوجاوند عبر حسابها على "انستغرام" (فيديو)
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٢٠]
باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)
نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على انستغرام مقاطع فيديو عن زيارة الى محافظتي فضولي وخوجاوند.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16158418694579147758.mp4
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