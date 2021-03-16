نقل 4.4 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال يناير - فبراير

باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم تصدير 5 ملايين و800.5 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 4 ملايين و437.2 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

كما تم شحن 393.1 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال الشهرين.