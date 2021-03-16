نقل 3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم خلال العام الجاري

باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم نقل 6 مليارات و558.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير، الأمر الذي ارتفع 8.2 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من نفس الشهرين.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 45.6 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل مليار و992.8 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.