الرئيس إلهام علييف: ستكون لعملية هادروت مكانة خاصة في العلوم العسكرية العالمية

باكو، 16 مارس، أذرتاج

حُررت مدينة فضولي في 17 أكتوبر بعد هادروت. كان الجيش الأرمني ينتظرنا في اتجاه آخر. لكن اتبعنا قواعد الحرب والتخطيط الاستراتيجي المناسب وحررنا هادروت بعد جبرائيل ثم فضولي.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان جاء من الرئيس والقائد الأعلى المظفر للقوات المسلحة إلهام علييف في حديثه عن مسار العمليات العسكرية بعد رفع العلم الأذربيجاني في بلدة هادروت.

قال رئيس الجمهورية: "إنه عندما كانت هادروت في أيدينا بالفعل، صرح المسئولون الأرمن والقيادة الأرمينية إلى جانب بعض الصحفيين الأجانب المتعاطفة مع الأرمن أن هادروت كانت تحت سيطرة الأرمن. لماذا خدعت القيادة الأرمنية شعبها؟ كنا نعلم على وجه اليقين أن هادروت كانت عندنا. كنا نعلم بالفعل أن الجيش الأرمني هنا قد دُمر تماماً وأن الجنود الأرمن الباقين على قيد الحياة هربوا جبناء واختبأوا في الجبال.

شدد الرئيس إلهام علييف على أنه بعد تحرير هادروت توجهنا إلى شوشا. "كان من المهم تحرير هادروت لضمان نجاح عملية شوشا. لعب تحرير هادروت دوراً مهماً في نجاح عملية شوشا. مرة أخرى، اقتربنا من شوشا من اتجاه لم يكن العدو يتوقعه. حررنا شوشا من الغزاة بعبور الجبال والوديان والجروف شديدة الانحدار وتسلق تلك الصخور. لذلك، سيكون لعملية هادروت مكانة خاصة في العلوم العسكرية في العالم".