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    الرئيس: تحرير هادروت كان حدثاً ذا أهمية خاصة لمواصلة عملياتنا العسكرية

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٣]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    تحررت هادروت بفضل عملية عسكرية ناجحة للغاية. أولاً، تم الاستيلاء على الجبال المحيطة. بعد أن استولى الجيش الأذربيجاني على المرتفعات حول هادروت انتقلت السيطرة الفعلية إلى يد الجيش الأذربيجاني أصبح تحرير بلدة هادروت أمراً لا مفر منه.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد في كلمة الرئيس القائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف الملقاة عقب رفع العلم الأذربيجاني في بلدة هادروت.

    وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه خلال الحرب المتواصلة 44 يوما ككل، كانت الخسائر بين السكان المدنيين الأرمن قليلة جداً. "لأن الجيش الأذربيجاني على عكس الأرمن، لم يشن أبداً حرباً ضد السكان المدنيين. قاتلنا خلال الحرب فقط الوحدات العسكرية وهزمناها وطردناها من أراضينا. أما بالنسبة للسكان المدنيين، وفقا للإحصاءات الأرمينية قُتل نحو 40 مدنياً خلال الحرب. وقال الرئيس إلهام علييف "الغالبية العظمى منهم مدنيون متورطون في عمليات عسكرية".

    وأشار الرئيس إلى أن تحرير بلدة هادروت من الاحتلال عملية بالغة الأهمية، وقال: "لأن تحرير هادروت بعد مقاطعة جبرائيل ومدينة جبرائيل كان حدثاً ذا أهمية خاصة لمواصلة عملياتنا العسكرية".

     

     

     

     

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