إدراج مقاطع فيديو عن مقاطعة أغدام على بوابة BCI الدولية للصحافة

أثينا، 16 مارس، أذرتاج

قام أحد موظفي بوابة BCI الدولية للصحافة بإعداد فيديو باللغة اليونانية عن مقاطعة أغدام.

تفيد اذرتاج أن المؤلف الذي يسمى أغدام بـ"هيروشيما القوقاز" قائلاً إن المنطقة تحررت من الاحتلال الأرمني المتواصل نحو 30 عاماً.

ويركز المؤلف على أنه قبل النزاع الأرمني الأذربيجاني في قره باغ الجبلية كانت أغدام لؤلؤة لقره باغ ومركزاً تجارياً في المنطقة، حيث تطورت زراعة الكروم وصناعة النبيذ على نطاق واسع. ونتيجة للاحتلال، أجبر سكان المنطقة على ترك أراضيهم الأصلية ودُمرت المقاطعة. يطلق المؤلف اسم "مدينة الأشباح" لأغدام الحالية التي بقيت بدون بنية تحتية وتراث ثقافي. يشار إلى تدمير جميع المتاحف والمعالم التاريخية والمستشفيات والمدارس والمباني العامة والمنازل وتدمير الطرق والسكك الحديدية. لم يبق في أغدام سوى مسجد.

كما يشير المؤلف إلى أن الأعمال لإعمار المنطقة ستستغرق بعض الوقت. ولكن، يجب تطهير المنطقة من الألغام قبل أعمال الاعمار. يذكر أن هذا العمل جار بالفعل.