انخفض إنتاج البنزين والديزل
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٣٠]
باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم إنتاج 322.6 ألف طن من وقود الديزل ووقود السيارات (البنزين) خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير انخفض بنسبة 11.9 في المئة مقارنة مع شهر يناير من عام 2019.
انخفض إنتاج البنزين ووقود الديزل بنسبة 5.4 في المائة خلال الشهرين.
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