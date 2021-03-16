تصدير 10.2 ألف طن من القار النفطي في العام الجاري
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٥]
باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم تصدير 10.2 ألف طن من القار النفطي خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 1.7 مليون دولار امريكي.
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