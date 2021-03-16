معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال شهرين من روسيا
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٣٣]
باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج(
استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال العام السابق من روسيا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن معظم المنتجات استوردت خلال العام السابق من الصين وتركيا وروسيا حيث بلغت قيمة الواردات من الصين 203.7 مليون دولار ومن روسيا 243.4 مليون دولار ومن تركيا 238.4 مليون دولار.
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