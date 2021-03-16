أذربيجان: تسجيل 980 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و309 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا

باكو، 16 مارس / آذار، )أذرتاج(

سجلت إصابة 980 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 309 مصاب هذا المرض وتوفي 12 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 241 ألف و651 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 231 ألف و370 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3298 مريض ويستمر علاج 6983 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و726 ألف و470 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10 آلاف و453 فحص طبي.