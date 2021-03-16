  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم بعض منتجات النفط والغاز المصدرة

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٥‎٥‎]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 50.5 ألف طن من الكيروسين المستخدم في المحركات النفاثة وأغراض أخرى بقيمة 39 ألف دولار خلال شهر يناير من عام 2021.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية أنه تم تصدير 34.2 ألف طن من المقطرات الثقيلة بقيمة 12.98 مليون دولار أو 9.23 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 1.34 مليون دولار و28.09 ألف طن من فحم الكوك بقيمة 1.68 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :حجم بعض منتجات النفط والغاز المصدرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٩]
    سوكار تبحث مع أكوينور سير أعمال التنقيب الابتدائي لدى حقول قراباغ ودان اولدوزو وأشرفي وأي باره البحرية
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٥‎]
    تصدير 10.2 ألف طن من القار النفطي في العام الجاري
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٣٠]
    انخفض إنتاج البنزين والديزل
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٥‎٥‎]
    نقل 3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم خلال العام الجاري
    حجم بعض منتجات النفط والغاز المصدرة