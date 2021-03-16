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    تطعيم أكثر من 10 آلاف شخص في أذربيجان

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٣]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 10 آلاف و518 شخص تم تطعيمهم في 15 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 458 الف و958 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

    AZERTAG.AZ :تطعيم أكثر من 10 آلاف شخص في أذربيجان
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